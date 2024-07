Filho de vereador é preso preventivamente suspeito de tráfico de drogas, em Santarém

(Foto: Reprodução)- Na tarde de quinta-feira (18), o filho de um vereador identificado como Victor Kalebe Monteiro da Silva foi preso preventivamente suspeito de tráfico de drogas, em Santarém.

À imprensa local, o advogado de defesa Luís Alberto Pixica informou que foi uma prisão sem necessidade já que o seu cliente teria ido à delegacia atender a um pedido do delegado para prestar depoimento e foi surpreendido com um mandado de prisão.

“Ele nunca negou que o carro é dele. Sempre falou, mas infelizmente não foi ele quem colocou essa droga e não é dele essa droga”, disse o advogado.

O investigador da Polícia Civil, Baiano, ressaltou que já foram apreendidos dois veículos com uma quantidade de entorpecentes.

“Durante as investigações realizamos várias diligências e representamos pela prisão preventiva do Kalebe, tem todos os indícios e provas no procedimento policial”, afirmou o investigador.

A apreensão de drogas

Na noite de 28 de junho deste ano uma operação da Polícia Militar (PM) em um porto no bairro do Uruará, em Santarém, apreendeu cerca de 60 quilos de drogas escondidas em um veículo (Toyota Corolla).

O veículo pertence a Victor Kalebe e no momento da apreensão, ele saiu do local e deixou o carro trancado.

