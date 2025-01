Homem é sequestrado e leva pauladas após chamar mulheres para beber; amigos das mulheres também sentaram para beber e roubaram dinheiro da vítima no MT

Foto: Reprodução | A PM foi acionada por volta das 19h desta terça-feira (28/01) para atenderem a uma briga onde a vítima, um homem de 35 anos, correu para se esconder em uma oficina de motos no bairro Morada do Bosque.

Os policiais chegaram ao local onde a vítima estava e homem relatou que estava bebendo em um bar, que fica na rua tangara desde o meio-dia e que 2 mulheres entraram no bar e ele as convidou para beber com ele.

Depois de um tempo chegaram mais dois homens, que seriam amigos das mulheres e sentaram à mesa para beber também. Foi então que a vítima foi um cigarro e tirou o dinheiro do bolso, que segundo ele era uma quantia de R$ 800 e quando um dos amigos da mulher viu que a vítima estava com uma grande quantidade de dinheiro e foi atrás dele e deu a voz para que a vítima entregasse o dinheiro para ele. Neste momento a vítima disse que não iria entregar o dinheiro.

Após a negativa, os dois homens pegaram pedaços de ripa (madeira) e começaram a bater na vítima e após tomarem o dinheiro, levaram a vítima a força pela rua baobá, no Morada do Bosque e quando estavam passando pela frente do bar, a vítima correu para oficina para se esconder e que cerca de dois ou três homens tentaram entrar a oficina para pegar a vítima, mas foram contidos pelo proprietário e funcionários da oficina e então eles foram embora, tomando rumo ignorado.

A vítima ainda relatou aos policiais que estava bebendo com os suspeitos no bar, mas não conhece nenhum deles, apenas disse que eram 2 homens e 2 mulheres e que no caminho apareceu mais um homem, que seguiram acompanhando-os em uma Pop, de cor branca, e que os suspeitos eram morenos e um deles era gordo.

A vítima ainda disse que o intuito dos suspeitos era levá-lo até uma quitinete, que fica ao lado da oficina de motos.

A vítima teve lesões após levar várias pauladas e foi acionado o Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima e encaminhou para a UPA.

