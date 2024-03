Incompetência de Rossieli Soares gera corte de salário de professores no Pará

Advogado Rossieli Soares – Foto: Reprodução

Parte dos educadores das escolas de tempo integral receberá o salário referente ao mês de fevereiro de 2024 pela metade.

MARABÁ (PA) – Desde que assumiu a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), no dia 6 de janeiro de 2023, o advogado Rossieli Soares vem protagonizando uma série de trapalhadas e “desmanche” na pasta de maior relevância social para o povo do Estado do Pará, prejudicando a vida de centenas de professores.

Desta feita, fruto de uma troca desastrada da matriz curricular, onde foi feita, sem nenhum estudo prévio, a diminuição ou aumento de hora aula de diversas disciplinas e criação de novas disciplinas nas escolas de tempo integral, devido a uma bagunça generalizada no processo de lotação dos educadores, grande parte dos mestres ficou com o salário referente ao mês de fevereiro de 2024 pela metade e esse problema gerou revolta na categoria.

Ao tomar ciência da “cagada” que tinha feito, Rossieli Soares se apressou em gravar um vídeo, na cidade de Santarém, no oeste do Pará, neste sábado (23), assumindo o erro de sua gestão e se justificando perante a categoria. Na gravação, ele garantiu que os trabalhadores prejudicados receberão o restante do salário em uma folha suplementar, como se isso fosse o suficiente para corrigir uma série de erros cometidos em todas as áreas da Seduc.

Quando assumiu a Secretaria, o advogado prometeu implementar uma revolução na educação pública do Pará, porém o que se viu até agora foi uma trapalhada atrás da outra. Para se ter uma ideia, o primeiro bimestre do ano letivo de 2024 já chegou ao fim e as escolas estão sem receber com regularidade a merenda e refeição escolar, algo básico em uma gestão que preste. Para piorar a situação, os alunos das escolas da zona rural estão “comendo o pão que o diabo amassou” por falta do transporte escolar.

Diversas obras de construção e reforma das unidades de ensino Pará afora estão paradas ou andando a “passos de tartaruga” por falta de pagamento por parte da Seduc. Nas escolas, existe um problema crônico de falta de professores, serventes, merendeiras, agentes de portaria e coordenadores pedagógicos. No início de sua caótica gestão, Rossieli Soares fez uma avalanche de promessas em relação ao envio de novos recursos para os conselhos escolares, mas até agora grande parte das comunidades escolares não viu a cor do dinheiro.

Durante o processo de lotação, no mês de fevereiro, a chamada ficha de lotação já dava um sinal de que os professores teriam problemas em seu contracheque. Pela manhã, o servidor abria o Portal da Seduc e visualizava sua lotação com 120 horas mensais, ao meio dia, ela subia para 220 horas, à tarde ela voltava para 120 horas e no outro dia já aparecia a antiga lotação de 2023. Depois de muita reclamação por parte dos trabalhadores, a Secretaria de Educação restringiu o acesso à consulta o que acarretou neste erro grosseiro de uma gestão que só é boa para o governador Helder Barbalho.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2024/11:02:17

