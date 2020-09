Jovem tenta assaltar pizzaria em Tucuruí, mas é morto por policiais que jantavam no local

PMs estavam com a família quando reagiram; dois suspeitos conseguiram fugir (Foto:Reprodução)

Um suspeito de assalto foi morto quando dois policiais militares à paisana reagiram a abordagem criminosa na noite desta segunda (31) em Tucuruí, Sudeste Paraense. Policiais que estavam reunidos com familiares em uma pizzaria reagiram a um assalto no estabelecimento e mataram Aldo de Sousa Moia, de apenas 19 anos, a tiros. Outros dois suspeitos, comparsas do rapaz que foi morto, conseguiram fugir.

De acordo com o 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso começou por volta das 23h de segunda-feira (31), em uma pizzaria na esquina das avenidas Brasília e Santo Antônio, bairro Jaqueira. Os policiais contaram que estavam no local com suas famílias quando perceberem três suspeitos passarem de motocicleta, olhando para os clientes nas mesas. Eles retornaram no veículo e, então, teriam anunciado o assalto.

Os PMs alegam que Aldo chegou a disparar contra os presentes, mas ninguém foi ferido. Como respostas, os dois policiais que estavam no local reagiram e, sacando suas armas, também atiram. Aldo Moia foi atingido e caiu, enquanto os outros dois suspeitos conseguiram fugir do local na motocicleta.

Com o suspeito morto, a polícia apreendeu um revólver calibre 38. Aldo já havia sido preso em dezembro de 2019 pelo homicídio de Claudiomiro Consini Caldeira, morto em novembro daquele ano. A investigação revelou que no dia 20 de novembro, por volta de 17hs, ele e um adolescente tentaram assaltar duas mulheres quando Claudiomiro percebeu a movimentação e tentou defender as vítimas dos assaltantes. Ele entrou na frente de uma das mulheres e foi atingido por dois disparos, morrendo na hora.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...