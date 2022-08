Jovens são espancados e marcados a ferro por dono de loja

(Foto:Reprodução) – Dois jovens acusam o dono de uma loja de Salvador (BA) de tortura e de marcar nas mãos deles, com ferro quente, o número 171, em referência ao artigo do Código Penal que trata do crime de estelionato.

Os dois trabalhavam no local e foram torturados sob a alegação de que eles teriam cometido furtos de mercadorias e também de uma quantia de R$ 30 deixada de propósito em local que poderiam acessar. Eles negam que praticaram o furto.

Uma das vítimas relatou que foi abordado primeiro pelo gerente e levado a um cômodo nos fundos do estabelecimento. O patrão chegou em seguida, e as agressões começaram. Os dois jovens foram atingidos com pauladas e receberam a marca 171 nas mãos, com ferro quente.

“Eu só chorava e tremia. Me ameaçaram de morte e falaram que iam me entregar para os caras do tráfico. Estavam batendo com ódio, e eu só vi a morte”, diz. “Estou muito indignado, eu não esperava isso deles”, relatou a vítima.

Ele e o outro rapaz agredido denunciaram o caso. O Ministério Público do Trabalho da Bahia abriu inquérito para apurar a denúncia de tortura, e os dois suspeitos de praticá-la deverão ser ouvidos nos próximos dias. A polícia também investiga o caso. (Com informações do Roma News).

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...