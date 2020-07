Militares do 53° BIS realizam higienização em diversos locais de Novo Progresso

Militares realizando a higienização. Fotos: Divulgação/53°Bis – Com o intuito de preservar a saúde dos militares e atendendo a solicitação das autoridades locais, o 53° Batalhão de Infantaria de Selva – BIS, realizou higienização na Base de Operações Tapajós no município de Novo Progresso.

Esta operação, que já se estende desde o início da disseminação do novo coronavírus na região do Tapajós, foi difundida com o objetivo de combater o vírus – Covid-19.

Além da Base de Operações, também foi realizada uma higienização em áreas públicas do município, abrangendo também a 7ª Companhia de Policia Militar, a Escola Municipal Deputado João Carlos Batista e a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Militares realizando a higienização. Fotos: Divulgação/53°Bis

