Mulher de família tradicional e pioneira de Novo Progresso,morre de Covid-19

Dona Fatima como era chamada por amigos, testou positivo para Covid-19, foi internada em Novo Progresso e com agravamento da doença foi transferida para UTI do hospital regional em Itaituba, não resistiu e morreu.

