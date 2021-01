Mulher é sequestrada e mantida em porta-malas por bandidos

Um motorista que trafegava próximo ao veículo onde estava a jovem percebeu que a mão da vítima estava para fora do porta-malas e acionou a polícia – (Foto:Reprodução)

Por conta de um braço saindo do porta-malas de um carro foi descoberto o paradeiro de uma jovem que havia sido agredida e mantida refém por criminosos em Fortaleza, nesta terça-feira (5). Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram presas em flagrante e um adolescente foi apreendido também, suspeitos de envolvimento no crime.

Um motorista que trafegava próximo ao veículo onde estava a jovem percebeu que a mão da vítima estava para fora do porta-malas e acionou a polícia. Agentes da Guarda Municipal fizeram abordagem e conseguiram deter os suspeitos.A vítima foi resgatada com várias lesões no corpo. De acordo com a polícia, a jovem estava sendo levada para outro bairro em Fortaleza, onde seria executada.

Por:Redação Integrada com informações de Diário do Nordeste

