Onça-pintada aparece em fazenda no interior do PA e é resgatada pela PM

(Foto:Reprodução) – Animal não tinha sinais de maus-tratos.

Uma onça-pintada foi resgatada por equipes do Batalhão de Polícia Ambiental no último sábado (17) em Ipixuna do Pará, nordeste do estado. O animal havia aparecido em uma fazenda.

Moradores conseguiram manter a onça em lugar seguro até a chegada dos policiais militares, que possuem treinamento especializado.

A onça tem aproximadamente um ano de idade, estava em boas condições físicas e sem sinais de maus-tratos, segundo a PM.

O animal foi levado para a sede do BPA, de onde deve ser encaminhada para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

O BPA reforça que casos de animais silvestres vistos é possível acionar o imediatamente o resgate pelo telefone 190.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...