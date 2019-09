Passeata de prevenção ao suicídio reúne crianças e adolescentes nas ruas de Monte Alegre

Crianças e adolescentes participaram da passeata em Monte Alegre. — Foto: Ascom PMA/ Divulgação

Caminhada foi realizada na terça-feira (24) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para prevenção ao suicídio.

Uma passeata alusiva ao “Setembro Amarelo” foi realizada nesta terça-feira (24) nas ruas de Monte Alegre, Oeste do Pará. A caminhada teve como objetivo sensibilizar a sociedade no mês de prevenção ao suicídio.

A campanha foi realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social (Setrins) em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social, Secretaria da Saúde, Secretaria Educação, Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito e contou com a participação de crianças e jovens do município.

Segundo a secretária da Setrins, Josefina Carmo, a iniciativa é importante para despertar a curiosidade das pessoas a respeito do tema “Nós queremos debater o assunto e, a caminhada ela vem exatamente para provocar a curiosidade. O por quê do Setembro Amarelo? Qual o problema do suicídio? Tudo isso a gente vai prevenir, conscientizar, sensibilizar a sociedade para que esse problema diminua em nossas famílias”.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...