Pastor é morto a tiros no Telégrafo, em Belém, nesta quinta-feira (17/03)

O caso ocorreu na rua do Acampamento, perto do Canal do Galo (Foto:Ivan Duarte / O Liberal)

Caso ocorreu na rua do Acampamento, próximo ao Canal do Galo, assustando a população na área

Um homem foi morto a tiros, no início da manhã desta quinta-feira (17), no bairro do Telégrafo, em Belém. A vítima foi identificada como Marcelo da Silva Matos, morador de Bragança. Ele estava em regime semiaberto. Algumas testemunhas informaram aos policiais que ele possivelmente estava sendo seguido. (A informação é do O Liberal)

Pelos primeiros levantamentos da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta, modelo Bros e de cor vermelha (sem placa), fizeram os disparos e fugiram rapidamente. O caso ocorreu por volta de 6h30. Marcelo estava de bicicleta. Aparentemente, nada foi roubado dele.

Várias pessoas no local ficaram em pânico com o ataque ao rapaz, que atuava em uma comunidade religiosa local e pregava dentro da unidade prisional onde cumpria pena. Ele era da Casa do Albergado e não morava na área. A Polícia Científica do Pará foi acionada e registrou que ao menos quatro disparos foram feitos. Um atingiu a cabeça e outros dois as costas. As características são de execução, apontam os peritos.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

