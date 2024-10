Flamengo vence o Juventude com Gol de Gabigol

(Foto:| Reprodução / Facebook Flamengo) – Gabigol volta a marcar e Flamengo vence o Juventude

Atacante Gabigol volta a ser destaque na vitória do Flamengo, agora contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro

Gabigol volta a marcar e teve carinho da torcida do Mengão

Gabigol, enfim, desencantou. Após 14 jogos e três meses, o camisa 99 fez de pênalti o seu na vitória do Flamengo por 4 a 2, sobre o Juventude, neste sábado (26), no Maracanã, que manteve viva a chama de esperança do clube no título do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro segue na quarta colocação, agora com 54 pontos. Os cariocas, porém, possuem um jogo a menos.

Michael, Arrascaeta, Gabigol e Plata fizeram os gols para o Flamengo. Gilberto e Edson Carioca deixaram os deles para o Juventude.

Mais uma vez o meia Gerson foi o grande nome do jogo para o Rubro-Negro. Ele deu duas assistências e sofreu um pênalti convertido por Gabigol.

O Flamengo visita o Internacional na próxima quarta-feira (30), no Beira-Rio (RS), em rodada atrasada do Brasileiro e, no domingo (3), enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já o Juventude recebe o Fortaleza no sábado (2).

O JOGO

O Flamengo teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo. Com uma grande pressão, o Rubro-Negro explorou, principalmente, seu lado direito com Wesley, mas ao mesmo tempo deixou muitos espaços que proporcionaram contra-ataque, algo que ocasionou, por exemplo, o gol de Gilberto.

No segundo tempo a tônica foi bem parecida: maior volume de jogo do Flamengo e o Juventude explorando os contra-ataques. O time da casa fez o segundo em pênalti polêmico e parecia que golearia com um gol de Arrascaeta logo em seguida, mas os gaúchos foram valentes e encostaram no placar. No entanto, tiveram a reação freada com a expulsão de Nenê.

FLAMENGO

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Michael e Gabigol (Plata). Técnico: Filipe Luis.

JUVENTUDE

Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luis Oyama (Davi Góes) e Mandaca (Taliari); Ewerthon (Marcelinho), Edson Carioca (Erick) e Gilberto (Nenê). Técnico: Jair Ventura.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril

VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa)

Cartões amarelos: Arrascaeta e Léo Pereira (FLA); Edson Carioca, João Lucas, Nenê e Davi Góes (JUV)

Cartões vermelhos: Nenê (JUV)

Gols: Michael (FLA), aos 7 minutos, e Gilberto (JUV), aos 24 minutos; Gabigol (FLA), aos 3 minutos, Arrascaeta (FLA), aos 8 minutos, Edson Carioca (JUV), aos 24 minutos, Plata (FLA), aos 49 minutos do segundo tempo (FLA)

E MAIS

Fonte:DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2024/06:26:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...