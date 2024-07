Paysandu sofre gol no fim e tem empate amargo com o Operário

Tudo igual entre Paysandu x Operário-PR | Jorge Luís Totti/Paysandu

O Paysandu empata com Operário-PR por 1 a 1 na 13ª rodada da Série B. João Vieira e Ronald marcaram os gols do jogo.

Paysandu esteve muito próximo da vitória, mas levou o empate aos 43 do 2º tempo e ficou no 1 a 1 com o Operário-PR, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

João Vieira, de pênalti, e Ronald marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Lobo soma mais um ponto e vai a 16 pontos, indo para a 14ª colocação. O Fantasma segue em terceiro lugar com 22 pontos.

O jogo marcou o reencontro do Lobo e da Fiel com o volante Jacy Maranhão, autor do gol da vitória contra o Botafogo-PB em 2023, pelo quadrangular da Série C, fundamental na conquista do acesso.

Apesar do reencontro, o volante deixou o campo no intervalo após sofrer uma concussão no primeiro tempo, depois de dois choques de cabeça com Nicolas. Ele foi substituído no intervalo.

Primeiro Tempo:

A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando, adiantando as linhas de marcação. O Paysandu chegava ao ataque, porém forçava demais em cruzamentos para Nicolas.

O Operário começou a forçar mais a marcação nas saídas do Paysandu e via os donos da casa entregarem a bola com maior frequência e não se intimidava com a Curuzu lotada.

Aos 22 minutos, Felipe Augusto recebeu enfiada de bola e mandou para o fundo do gol, mas bandeirinha marcou impedimento e o VAR confirmou a marcação.

O que chamou atenção foi a lentidão na transição defensiva do Paysandu. Quando os visitantes cresciam na partida, Nicolas foi agarrado dentro da área e sofreu pênalti.

João Vieira bateu no canto esquerdo do goleiro Rafael Santos, que pulou para o direito, e abriu o placar na Curuzu, para a alegria da Fiel, que transformou o estádio em um caldeirão, como se já não bastassem os 29ºC em Belém.

O gol fez bem para o Lobo, que passou a dominar a partida e atacava com maior frequência. Por outro lado, o Fantasma ficou assustado com o gol e viu o desempenho cair.

Mesmo conseguindo espaços, o Paysandu não conseguiu ampliar o placar no primeiro tempo, mas também deixou de ser contra-atacado pelo Operário e foi em vantagem para o intervalo.

Segundo Tempo:

O técnico Rafael Guanaes colocou Vinícius Diniz e Savio nos lugares de Jacy Maranhão e Ocampos. Enquanto Hélio dos Anjos tirou Juninho e colocou Netinho no Papão.

A partida voltou com o Paysandu pegando uma pressão absurda, com bola no travessão e quase gol olímpico do Fantasma, que chutava de todos os lugares e ia obrigando Diogo Silva a trabalhar bastante.

Depois de 10 minutos de pressão, o Paysandu finalmente acordou e conseguiu reequilibrar as ações e se fez mais presente no ataque, na busca pelo segundo gol.

Hélio dos Anjos conseguiu encaixar a marcação novamente, o que dificultou para os visitantes. O Papão conseguiu ter mais a bola, administrar o tempo a dominar o jogo.

Os técnicos iam fazendo substituições e o Operário, acanhado na partida, teve duas grandes chances com Rodrigo Rodrigues cara a cara com Diogo Silva aos 25 e 28 minutos.

A equipe bicolor começou a recuar e os visitantes passaram a gostar do jogo novamente. A postura defensiva custou caro e aos 43 minutos o empate do Operário veio com Ronald.

Após o gol, o árbitro deu mais sete minutos de acréscimos e o Papão partiu para cima na busca da vitória. No entanto, o abafa final não deu resultado e ficou um gosto amargo de empate para os bicolores.

Próximo Jogo:

Na 14ª rodada da Série B, o Paysandu visitará o Coritiba no Couto Pereira, no próximo domingo (7), às 11 horas da manhã; O Operário encara o América-MG no Independência, no mesmo horário, porém no sábado (6).

