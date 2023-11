Petróleo ‘não é o negócio do Pará’, diz Helder Barbalho sobre exploração na foz do rio Amazonas

Governador do Pará, Helder Barbalho — Foto: Reprodução / TV Liberal

Governador enfatizou que a escolha e a vocação do Pará são a pecuária e a agricultura, além dos setores minerais, e disse que o ‘narcogarimpo’ é um dos principais desafios na região.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou que o petróleo “não é o negócio” do estado ao ser questionado sobre a possível exploração da matéria-prima na Amazônia, durante entrevista a Roberto D’ávila no Globo News no final desta terça-feira (7).

Helder enfatizou que a escolha e a vocação do Pará são a pecuária e a agricultura, além dos setores minerais.

“Nós somos um estado importante em mineração, agregando floresta e bioeconomia. Esta é a nossa grande oportunidade […]. Temos que nos apresentar como um estado que um dia foi um problema pro Brasil e que agora se apresenta como uma solução”, pontuou em referência a realização da COP-30 no Pará.

Sobre a possível exploração do petróleo na bacia da foz do rio Amazonas, defendida pelo Ministério de Minas e Energia (MME), mas que teve o pedido de licença feito pela Petrobras negado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), o gestor disse que é decisão do estado brasileiro.

“Se não for abertamente correto, vira-se a página e nem se discute, porque nós não vamos admitir qualquer iniciativa, mesmo de pesquisa, que esteja incompatível com a gestão ambiental. Acima de tudo, petróleo não é a agenda da Amazônia. A agenda da Amazônia é floresta”, declarou.

Segundo ele, a Petrobras deve ser uma empresa com capital público, importante apoiadora para financiar a floresta viva na região, além de auxiliar diretamente na transição energética para combustíveis de fontes limpas.

Desafio: ‘narcogarimpo’

Durante a entrevista, Helder ainda destacou o ‘narcogarimpo’ — atividade garimpeira ilegal — como um dos grandes desafios do Pará.

“Por conta das nossas fronteiras com o Amazonas e os demais estados que compõe a Amazônia Legal, além das fronteiras internacionais […],se faz necessário uma estratégia de segurança pública que é diferente da estratégia da área urbana”

De acordo com o governador, a Força Nacional, o Exército brasileiro e a Marinha, devem ser mobilizados com os órgãos de segurança pública subnacionais para que ocorra a repreensão do ‘narcogarimpo’ na região.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2023/15:57:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...