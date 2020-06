PM apreende 32kg de maconha em ponto de tráfico de drogas em Altamira, no PA

Por G1 PA — Belém 11/06/2020 17h28 En vie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar divulgou nesta quinta (11) a apreensão de 32 kg de maconha prensada em Altamira, sudoeste do Pará. Dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do município.

