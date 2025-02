PM prende homem com crack e cocaína durante patrulhamento em Marabá

(Foto: Reprodução) – De acordo com a polícia, Walisson foi alcançado e submetido a uma busca pessoal, que resultou na apreensão de 17 petecas de substância semelhante a crack

(Um homem identificado como Walisson Pinto da Silva foi preso por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar em Marabá, no sudeste do Pará, na noite de sexta-feira (31/1). A abordagem ocorreu na FL-33, próximo ao Bar do Texas, quando uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) avistou o suspeito tentando fugir ao perceber a presença dos agentes.

De acordo com a polícia, Walisson foi alcançado e submetido a uma busca pessoal, que resultou na apreensão de 17 petecas de substância semelhante a crack, um papelote de cocaína e quatro papelotes de maconha. Além disso, foram encontrados com ele R$ 84,00 em cédulas de pequeno valor, R$ 3,10 em moedas e um celular da marca Redmi, de cor azul.

Os militares informaram que, nas proximidades do suspeito, também foram localizados mais dois papelotes de maconha. Para garantir a segurança da equipe, o uso de algemas foi necessário durante a condução do detido à delegacia.

Walisson foi apresentado na unidade policial de Marabá, onde foi lavrado um boletim de ocorrência. A apreensão faz parte das ações das operações Athena e Tolerância Zero, que têm como objetivo reforçar o combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região.

