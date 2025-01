Polícia Civil realiza operação ‘Xeque-Mate’ e prende homem por tráfico de drogas em Capanema | PA

Foto: Reprodução | Operação apreendeu drogas, celulares e equipamentos usados no tráfico, além de desarticular ações de uma facção criminosa.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Capanema, realizou nesta sexta-feira (17) a operação ‘Xeque-Mate’, que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, além da prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Capanema, localizada no nordeste do estado.

Durante as investigações, os policiais cumpriram os mandados contra suspeitos de integrarem uma facção criminosa. Em um dos locais vistoriados, foram encontrados aproximadamente 700 gramas de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e dois celulares em posse de um dos investigados.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade competente. Ele permanece à disposição da Justiça.

A operação contou com o suporte do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema, além da colaboração do Núcleo de Operações com Cães da Guarda Municipal de Castanhal e da Agência Intermediária de Inteligência do CPRVII.

