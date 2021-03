Polícia investiga denúncia de estupro de jovem de 19 anos em Juruti; vítima estaria embriagada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A irmã saiu do quarto, socorreu a vítima e brigaram com os suspeitos. Eles negaram o ato.

Entretanto, por volta das 3h, a vítima se deitou no sofá e dormiu. Ao acordar percebeu que estava com o vestido levantado, sem calcinha e um dos jovens estava em cima dela mantendo relação sexual. O outro jovem também estava observando. A vítima gritou e pediu ajuda.

O caso Na noite do dia 18 de março, a vítima e a irmã receberam em casa a visita de dois outros jovens. Eles começam a beber cerveja e, por volta de 1h do dia 19, a jovem foi até a casa dos suspeitos. À polícia, ela disse que não demorou para voltar para própria casa.

Ainda segundo Raoni, ainda não houve motivos para prisão dos suspeitos, pois estão colaborando com as investigações.

A Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, investiga uma denúncia de estupro. O caso teria acontecido na madrugada do dia 19 de março e a vítima, uma jovem de 19 anos, estaria embriagada.

You May Also Like