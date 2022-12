Suspeito de assalto morre após ser baleado em intervenção policial, em Santarém

(Foto:TV Impacto) – Na tarde de quinta-feira (1°), militares do 3° BPM estavam em rondas na grande área do Santarenzinho, a procura de uma dupla suspeita de cometer assaltos em uma motocicleta, no município de Santarém.

De acordo com a PM, por volta das 17h30, na rua dos Cravos, um grupo de indivíduos que se encontravam em frente a uma ”boca de fumo”, ao avistaram a polícia, saíram correndo para dentro da residência.

Ao se aproximarem e realizarem o cerco no local, os homens da lei ouviram latidos dos cachorros e notaram que os suspeitos empreenderam fuga pulando os muros.

Durante a perseguição, já na Olavo Bilac com Jader Barbalho, os militares se depararam com Dierlisson Lucas Santos Pereira, vulgo ”Cherinho”, que em posse de uma arma de fogo não obedeceu à ordem de parada e tentou confrontar os policiais, que para repelir a injusta agressão, efetuaram disparo, conseguindo alvejar o suspeito.

O apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi solicitado, porém, como a equipe médica se encontrava fora da área urbana, atendendo um acidente, a própria polícia encaminhou o baleado ao hospital, mas ele não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito.

Posteriormente, a PM encontrou deitado em um quintal, Wellison Gonçalves da Silva, vulgo ”Pica-Pau”, que também estava em fuga. Ele informou que ao ouvir o disparo, ficou escondido até ser capturado pela guarnição e encaminhado para a delegacia.

Na 16ª Seccional de Polícia Civil foi constatado que ”Pica-Pau” estava na condição de foragido da Justiça. Agora, está sob a responsabilidade do Poder Judiciário que tomará as medidas pertinentes. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 02/12/2022/10:37:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Jornal

Curtir isso: Curtir Carregando...