Polícia prende homem apontado como membro de facção em Castelo dos Sonhos (PA) e envolvido com morte de policial no MT

Polícia prende envolvido com facção criminosa, morte de policial e tráfico de drogas no Pará. — Foto: Reprodução / PC-PA

Agentes encontraram uma grande quantidade de drogas enterrada no quintal da casa do investigado no distrito Castelo dos Sonhos, em Altamira.

Um homem identificado como José Anderson Batista dos Santos, conhecido como pintor, foi preso em flagrante pela Polícia Civil no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará. Na casa dele havia uma grande quantidade de droga enterrada no quintal.

Ele é apontado pela polícia como envolvido em diversos crimes, incluindo o tráfico de drogas e ocupando alta hierarquia em facção criminosa.

Na casa dele, os policiais encontraram na tarde desta sexta-feira (14) uma elevada quantidade de drogas, dentro de um balde enterrado no quintal na casa dele, incluindo:

1,3 kg de maconha

387 g de pasta base de cocaína

1,9 kg de crack

E centenas de embalagens para preparar as drogas

De acordo com as investigações da Delegacia de Castelo dos Sonhos, o preso foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar e preso em flagrante por tráfico de drogas.

Ele possui, ainda segundo a polícia, extensa ficha criminal, envolvendo inclusive homicídio de policial militar com cinco disparos de arma de fogo. O crime foi em 2010 na cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso.

Entre os crimes nos registros da polícia também estão tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

