Polícia prende líder de facção criminosa no Pará

(Foto:Reprodução) – A Policia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada como uma das mais responsáveis pelo tráfico de drogas em Salinópolis e região, na tarde desta quinta-feira (3), no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Segundo as investigações, a indiciada é membro de uma facção criminosa que atua no Estado do Pará, ocupando lugar de destaque na região do Salgado. A indiciada exerce os cargos de orientadora Geral e Torre dentro da organização criminosa. Inclusive, em outros processos investigativos da Policia Civil ela já foi indiciada e denunciada pelo crime de homicídio, bem como é apontada como a difusora de determinações a ataques contra agentes de segurança pública.

Para o Delegado-geral, Walter Resende, a ação executada pela PC-PA, com o apoio dos outros órgãos de segurança Pública do Ministério Público por meio do GAECO, este que também apresentou evidências dos delitos à Justiça para expedição do mandado de prisão preventiva, é resultado do trabalho investigativo e integrado que está sendo realizado.

“A ação demonstra nosso trabalho sério de apuração e agilidade. Nós estamos demonstrando que o Estado não vai recuar diante dos delitos praticados pelas organizações criminosas que buscam ganhar espaço. Com a prisão de hoje, sem dúvidas, vamos aprofundar as investigações e identificar outros faccionados. Portanto, a Polícia Civil, junto aos outros órgãos de segurança pública e com o apoio do Ministério Público, vai continuar atuando diariamente combatendo a criminalidade”, ressaltou Resende.No momento da ação policial, a investigada estava em uma manifestação disfarçada com uma peruca loira, tendo inclusive trocado de roupa e retirado a peruca, para tentar ludibriar agentes de segurança pública, no entanto foi identificada e capturada.

A ação coordenada pela Polícia Civil teve o apoio do Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Após a prisão, a mulher foi conduzida à sede da DRCO para procedimentos cabíveis. Sendo posteriormente encaminhada ao Sistema Penitenciário, onde fica a disposição da justiça.

