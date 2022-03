Polícia prende suspeito de abuso sexual de bebê de 7 meses em Parauapebas

Acusado já está à disposição da Justiça, no sudeste do Pará (Foto:Reprodução)

Ele já está à disposição da Justiça no sudeste do Pará

Guilherme Roseno Cantanhede foi preso em flagrante pela Polícia Civil, acusado de estupro de vulnerável contra uma bebê de sete meses, na última segunda-feira (7), em Parauapebas, município do sudeste do Pará.

O crime foi gravado pelas câmeras do Centro de Controle de Operações (CCO) do município, órgão que faz vigilância por avançado sistema de videomonitoramento. A cena é chocante. O homem aparece se masturbando enquanto segura a criança no colo e, em alguns momentos, a beija de língua na boca.

“Uma câmera de vigilância do sistema de segurança pública local o flagrou um homem se masturbando, com uma bebê colo, na frente de uma casa, e beijando-a de forma lascívia’, informou o delegado da Polícia Civil, no município, Vinícius das Neves, em vídeo divulgado para a imprensa.

O delegado informa que loco que tomou conhecimento do ocorrido, a Polícia Civil, pela equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente diligenciou e constatou, de fato, as ocorrências dos abusos. Os policiais identificaram o local, o autor e a vítima.

“O homem foi preso em flagrante e a bebê foi entregue para os cuidados e responsabilidades da mãe”, conclui o delegado Vinicíus no vídeo divulgado à imprensa. Não foi explicado, no entanto, porque Guilherme Roseno tinha a posse da criança e qual a proximidade dele com a família do bebê.

Jornal Folha do Progresso em 09/03/2022/07:17:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...