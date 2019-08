Por ciúme do marido, mulher espanca o próprio filho de um ano e nove meses, em Juruti

Joelen Nascimento da Silva, presa por espancar o próprio filho — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Joelen Nascimento da Silva, de 18 anos de idade, agrediu o filho com tapas e chutes nas costelas.

Uma mulher foi presa em flagrante por espancar o próprio filho, em Juruti, oeste do Pará, na tarde de segunda-feira (26). As agressões deixaram a criança de apenas um ano e nove meses com vários hematomas no rosto, braço e tórax. O flagrante foi realizado pela equipe da Polícia Civil do município.

Segundo informações da Polícia, Joelen Nascimento da Silva, 18 anos, confessou o crime e disse que o motivo da agressão foi ciúmes do marido. De acordo com Joelen, ela já havia espancado a criança outras vezes.

A criança está sob os cuidados de familiares.

