‘Precisamos nos preparar para próximo desafio’, diz cacique Raoni após STF formar maioria contra marco temporal

Raoni Metuktire comenta sobre vitória contra marco temporal — Foto: Reprodução

Liderança indígena reconhecida internacionalmente contou com exclusividade ao g1 que está feliz com o resultado de tanto empenho e pediu a todos os povos que permaneçam unidos.

O cacique Raoni Metuktire, reconhecido internacionalmente pela defesa dos povos indígenas e do meio ambiente, afirmou em mensagem exclusiva ao g1, nesta quinta-feira (21), que está feliz com o resultado de tanto empenho e pediu a todos os povos que permaneçam unidos porque mais desafios estão a caminho.

A fala ocorre no momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria contra a tese do marco temporal, por 9 votos a 2.

O cacique acompanhou o julgamento a distância enquanto participa de conferências sobre o clima em Nova York, junto com os parentes. A tradução da mensagem foi feita pelos netos dele, Patxon Metuktire e Engri Metuktire.

“Me ouçam. Derrubamos o marco temporal. Eu me empenhei para conseguirmos isso. Precisamos que nos preparemos para um próximo desafio. Precisamos estar unidos. Esse é meu trabalho, também, para o bem-estar de todos nós. Precisamos estar todos felizes. Esta é a mensagem que deixo. Abraço a todos vocês”, afirmou.

Um dos desafios são alguns pontos em aberto depois da conclusão do julgamento, como a questão da indenização aos não-indígenas que estão em territórios dos povos originários. Além de uma possível compensação financeira aos indígenas no caso em que não for viável demarcar a área reinvindicada.

No primeiro dia de julgamento, o cacique foi pessoalmente acompanhar a sessão no plenário do STF e foi aplaudido quando chegou ao prédio, o que contrastou com o segundo dia de debate, quando foi ao local em silêncio.

Marco temporal sobre terras indígenas: entenda o que dizia a tese derrubada pelo STF

Liderança

O cacique Raoni foi um dos convidados para subir a rampa do Palácio do Planalto durante a cerimônia de posse do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro deste ano.

Raoni é um dos líderes da articulação dos indígenas em defesa dos direitos dos povos originários. Em 1989, ele teve um encontro histórico com o cantor Sting, durante o I Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, em Altamira (PA).

Em novembro de 2012, o cacique foi recebido pelo então presidente da França, François Hollande, no Palácio do Eliseu. Na ocasião, o cacique pedia a preservação da Amazônia e dos povos que vivem na região.

Quando ficou internado com Covid-19, ele recebeu a visita de um bispo em nome do Papa Francisco.

Em julho deste ano, ele recebeu uma carta escrita pelo rei Charles III do Reino Unido, que foi lida durante o evento que reuniu mais de 800 indígenas de 54 povos do país, na Aldeia Piaraçu, em São José do Xingu, a 932 km de Cuiabá.

Na mensagem, entregue por um representante do governo britânico, o rei parabenizou o cacique pela luta em defesa da terra e dos direitos indígenas.

Fonte: Rogério Júnior e Sofia Pontes, g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2023/15:53:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...