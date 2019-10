Prefeitura e IBGE se reúnem para planejamento do Censo 2020 em Novo Progresso

(Foto:ASCOM Prefeitura) -A reunião aconteceu no plenário da Câmara Municipal e o principal assunto foi a importância desse censo demográfico que é feito a cada 10 anos para levantar informações sobre quantidade populacional, idade, escolaridade e outras inúmeras informações extremamente importantes para o município.

Na manhã desta quinta-feira 24 de Outubro de 2019, foi realizada no plenário da Câmara Municipal uma reunião para abordar e planejar a execução do Censo 2020 em Novo Progresso. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o encontro contou com a presença de secretários, diretores e funcionários de departamentos da Prefeitura Municipal, vereadores e representantes de entidades do município.

Com início programado para agosto de 2020, o município contará com a participação de recenseadores [Nº NÃO DIVULGADO], contratados através de concurso a ser divulgado. As informações foram transmitidas pelo chefe da agência do IBGE de Santarém Edilberto Figueira de Castro.

A primeira reunião foi para apresentar estratégias a serem aplicadas nas captação de dados com apresentação de mapa para auxiliar os recenseadores, supervisores entre outros. Novo Progresso tem pelo ultimo senso de 2010 um pouco mais de vinte sete mil habitantes, dados estes questionados pelo município que acredita em numero maior. O numero de habitantes influencia para captação de recursos federais e estaduais.

O Prefeito Ubiraci Soares, deixou a disposição a estrutura municipal para ajudar no Senso e que mais informações serão noticiadas nos meios de comunicação oficiais da Prefeitura Municipal de Novo Progresso.

O Censo Demográfico será realizado no período de agosto a outubro de 2020 em toda a extensão territorial do município

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

