Previsão do clima aponta período de muitas chuvas na região da BR-163 e no sudoeste do Pará

Segundo o Instituto de Meteorologia, as chuvas na BR-163 vão acontecer por influência do fenômeno “El Niño”. (Foto:Reprodução internet)

A previsão da meteorologia é de muita chuva para a região sudoeste do estado. Na BR-163, os trechos mais críticos podem voltar a alagar, segundo informações divulgadas neste domingo (10) pelo Instituto de Meteorologia.

A rodovia teve o trânsito parcialmente liberado depois de serviços realizados pelo DNIT e pelo Exército.

As chuvas na BR-163 vão acontecer por influência do fenômeno “El Niño”, que provoca o aquecimento das águas do oceano Pacífico.

Neste mês, a média de chuva prevista pelo Inmet é de 450 milímetros. A previsão, ainda de acordo com o instituto, é que o período chuvoso só termine no mês de maio.

