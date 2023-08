Publicação Nº 0110/2023 – IVANOR ALBA

IVANOR ALBA , inscrito no CPF: 210.789.630-53, situada na Rodovia Br 163 – Km 1003, bairro: Vila Isol, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a L.P, L.I e L.O, com protocolo n° 1.106/2023 para sua atividade.

You May Also Like