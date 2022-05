Sefa – PA abre novas vagas em edital simplificado; ganhos superiores a R$ 9 mil

No Pará, a Secretaria de Estado da Fazenda divulga a abertura de inscrições para o processo seletivo Sefa, que oferta 14 vagas imediatas para analistas, administradores, contadores e economistas. Regido pelo edital nº 001/2022, o certame simplificado conta com ganhos superiores a R$ 9 mil. (As informações são do Líria Rezende).

Todos os inscritos serão inicialmente selecionados por meio de análise curricular, com acréscimo da etapa de entrevistas somente para convocados.

Processo seletivo Sefa: inscrições e etapas

Interessados terão somente dois dias para efetuar as inscrições, que são gratuitas, pelo site do Sipros – 2 e 3 de maio de 2022. Na ocasião, deverão ser anexados para envio todos os documentos pessoais e comprobatórios exigidos pelo certame.

Candidatos classificados na etapa de pontuação da análise documental e curricular serão convocados para uma última fase, com a realização de entrevistas.

Edital Sefa: cargos

Para jornadas de 30 horas semanais, os ganhos chegam a R$ 9.208,66, valor que é a soma entre vencimento, gratificações e auxílio-alimentação. Veja os cargos oferecidos no processo seletivo Sefa:

Administrador – duas vagas;

Analista de Sistemas – uma vaga;

Contador – oito vagas;

Economista – três vagas.

Além da graduação na área pleiteada e do registro profissional ativo, todas as vagas demandam, como pré-requisito, experiência mínima de um ano no cargo.

“O local de trabalho do candidato aprovado será na Diretoria do Tesouro Estadual”, pontua o documento.

Processo seletivo Sefa: saiba mais

O certame simplificado é válido por dois meses, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão. Outras informações sobre o processo seletivo Sefa podem ser acessadas no edital de abertura ou, em caso de dúvidas, solicitadas diretamente à Secretaria da Fazenda pelos canais: atendimento@sefa.pa.gov.br e (91) 3323-4200.

