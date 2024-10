Senador Jorge Kajuru após vídeos íntimos vazados: ‘Desagradável pra caramba’

Senador Jorge Kajuru – Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Nesse caso, as imagens foram veiculadas sem consentimento, acompanhadas de mensagens difamatórias

Em tempos de conectividade incessante, a privacidade se tornou um bem cada vez mais precioso e, infelizmente, frágil. Vazamentos de vídeos íntimos são um fenômeno de impacto negativo e duradouro para as vítimas. Recentemente, um caso envolvendo o senador Jorge Kajuru exemplificou como a divulgação de conteúdo privado pode gerar não apenas repercussões pessoais, mas também políticas.

“É chato pra caramba, desagradável pra caramba isso. Hoje a mulher é casada e aí surge um vídeo desse. Lamento tudo isso ter acontecido. É tudo verdade, de março de 2007”, declarou o senador ao g1.

Esses episódios geralmente desencadeiam debates sobre a ética na era digital. No caso de Kajuru, as imagens foram veiculadas sem consentimento, acompanhadas de mensagens difamatórias. A circunstância expôs tanto o senador quanto a mulher que aparece no vídeo, destacando a vulnerabilidade de figuras públicas e a severidade de tais ações.

Impacto dos vazamentos sem consentimento, como o do senador Jorge Kajuru

O Código Penal Brasileiro, por meio do artigo 218-C, tipifica a divulgação não consensual de vídeos íntimos como crime. As penas incluem reclusão e indenizações por danos morais e materiais. Além disso, o tempo de prisão pode ser ampliado em até dois terços em situações específicas, como quando o ato é motivado por vingança ou envolve um relacionamento de afeto.

Tais penalidades buscam desencorajar comportamentos que coloquem em risco a privacidade alheia. No entanto, a identificação dos responsáveis por esses vazamentos permanece um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades, especialmente quando se trata de material antigo, como no caso do senador.

A exposição indevida pode causar danos psicológicos significativos. Para as vítimas, o vazamento de vídeos íntimos não representa apenas uma violação de privacidade, mas um ataque à dignidade pessoal e profissional. No caso de Kajuru, as consequências extrapolam o âmbito privado, insinuando motivações políticas por trás dos vazamentos.

Para figuras públicas, tais incidentes podem ser utilizados estrategicamente para desmoralização política. Este tipo de ataque visa enfraquecer a credibilidade e a imagem do alvo, aumentando a necessidade de uma resposta legal e midiática eficaz.

Fonte: Redação Perfil Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/14:55:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...