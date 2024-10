Sete pessoas são presas após fraude em concurso de Capanema | PA

Itens apreendidos pela Polícia Civil |Foto: Reprodução Policia Civil

Fraudar concursos públicos é crime grave com penas de até 8 anos. Recentemente, 7 pessoas foram presas em Capanema por tentativa de fraude. Confira!

Fraudar um concurso público é considerado um crime grave segundo o artigo 311-A, com pena de reclusão variando de um a quatro anos, além de multa. Se houver dano à administração pública, a pena pode aumentar para um período de dois a seis anos, com a aplicação de multa.

Para funcionários públicos que cometem esse crime, a pena pode ser acrescida em um terço, podendo chegar até oito anos de reclusão. Em alguns casos, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos, como a proibição de participar de futuros concursos públicos.

Recentemente, sete pessoas foram detidas pela Polícia Civil ao tentarem fraudar o concurso público de Capanema, ocorrido no último domingo, 20 de outubro.

Os policiais do Núcleo de Apoio à Investigação de Capanema dedicaram toda a semana à apuração de uma associação criminosa que planejava fraudar o concurso do município.

O modus operandi do grupo envolvia o uso de microaparelhos celulares para transmitir informações sobre a prova, especificamente o gabarito.

Ao DOL, a Polícia Civil informou que os sete candidatos envolvidos no crime foram presos em flagrante e autuados pela prática de associação criminosa e fraude em certame de interesse público.

“Sete micro aparelhos celulares foram apreendidos e sete candidatos foram presos em flagrante”

afirmou o delegado superintendente da 6ª Risp, Rayrton Carneiro,

O caso está sendo apurado pela delegacia de Capanema e os envolvidos estão à disposição da Justiça.

Crime

Entre os exemplos de fraude em concursos públicos estão:

– Venda de gabaritos ou provas antes da realização do concurso;

– Vazamento ilegal de informações;

– Falsidade ideológica (realizar a prova em nome de outra pessoa);

– Manipulação de notas e resultados;

– Uso de dispositivos eletrônicos para obter respostas;

– Favorecimento a candidatos ligados à organização do concurso.

Denuncie

Para reportar uma fraude em concurso público, é possível ligar para o 121, entrar em contato com a Controladoria-Geral da União (CGU) por meio do site www.falabr.cgu.gov.br clicando no ícone de denúncia e preencher os dados ou no Ministério Público da sua cidade.

