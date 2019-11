STJ mantém Eduardo Cunha na prisão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A defesa de Cunha alegava excesso de prazo da medida cautelar. Relator do recurso, o ministro Rogerio Schietti Cruz afirmou que Cunha ocupava “posição de liderança na organização criminosa”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

You May Also Like