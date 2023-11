Suspeitos de crimes, candidatos do Enem são presos antes da realização da prova no Pará

(Foto:Reprodução) – Dois candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram presos no Pará. As prisões ocorreram em Bagre, no Marajó, e em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, esta semana, mas só foram divulgadas pelo Estado na tarde deste domingo (5).

“Os dois mandados, cumpridos pela Polícia Civil e Polícia Federal, não têm relação com o Enem. Eram pessoas inscritas que possuíam mandados decorrentes de roubo e estupro de vulnerável. Foi identificado bem antes e a gente cumpriu esses mandados”, disse o secretário de segurança do Pará, Ualame Machado.

Questionada, a Segup não especificou a data da prisão, nem deu detalhes sobre os crimes e os suspeitos.

O primeiro dia de Enem não teve registro de intercorrências, segundo a Secretaria de Segurança Pública (Segup) em balanço realizado na tarde deste domingo (5).

No Pará, 229.179 estavam inscritos para realizar as provas em 144 municípios.

Quase mil câmeras de videomonitoramento eletrônico auxiliaram agentes de segurança a monitorar os locais de prova, sendo cerca de 350 delas na Região Metropolitana de Belém.

Houve falta de energia em três locais de prova, mas o problema teria sido resolvido sem afetar a realização do certame, ainda conforme o Estado.

Fonte:G1 PA

