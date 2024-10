Templo da Boa Vontade: 35 anos promovendo a Paz entre os povos

Foto: Reprodução | Monumento mais visitado da capital brasileira se prepara para receber, no mês de outubro, milhares de peregrinos

Peregrinos do Brasil e do mundo se preparam para ir a Brasília, Distrito Federal, no próximo mês de outubro, para celebrar o 35º aniversário do Templo da Boa Vontade (TBV), Templo da Paz, monumento eleito uma das Sete Maravilhas da capital brasileira.

Sob o tema “Jesus, a Verdadeira Segurança de nossas vidas”, o evento visa fortalecer o sentido ecumênico da Mensagem do Cristo que promove o equilíbrio em todas as esferas da vida espiritual e humana e, com isso, proporcionar aos peregrinos a melhor experiência, visto que já se tornou um compromisso espiritual e inadiável para aqueles que anualmente vão peregrinar ao monumento e também renovar suas energias para o ano vindouro.

Aliás, a peregrinação é, sem dúvida, um dos momentos mais significativos para todos os que visitam o Templo da Boa Vontade, principalmente, nesta época do ano. Por isso, as festividades de comemoração dos 35 anos do TBV ocorrerão durante todo o mês de outubro e se intensificarão nos dias 18 e 19 (sexta-feira e sábado), com uma programação cultural bem variada para toda a família contemplando exposições, espetáculos musicais, palestras, meditação, visitas guiadas, cerimônias ecumênicas, entre outras atividades.

O momento mais aguardado por todos os peregrinos é a palavra ecumênica e fraterna do fundador do TBV, José de Paiva Netto, a ser transmitida no sábado, dia 19. Será um momento de muita elevação e de fortalecimento espiritual para as pessoas e famílias presentes e para todas as que estiverem conectadas acompanhando a programação pelo rádio, televisão e pela internet (www.boavontade.com).

Templo da Paz

Inaugurado em 1989, pelo jornalista, escritor, compositor e presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto, o Templo da Boa Vontade é considerado o monumento mais visitado de Brasília, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur). O local possui ambientes propícios à meditação e reflexão, em que cultura, arte e ecologia estão lado a lado com a Espiritualidade Ecumênica. Desde sua fundação, suas portas permanecem abertas a pessoas de todas as tradições religiosas, espirituais e filosóficas, inclusive as não religiosas.

