Trabalhador sofre infarto e morre dentro de embarcação em Santarém (PA)

Um fato triste e lamentável aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 15 de agosto, na orla de Santarém, no oeste do Pará.

Um trabalhador de uma embarcação que transporta gelo, que ainda não teve seu nome informado, foi vítima de um infarto fulminante quando estava fazendo a limpeza de uma das geleiras da embarcação que está atracada em um pier na orla da cidade, mais precisamente na Avenida Tapajós, entre as travessas Visconde do Rio Branco e 7 de Setembro, no bairro da Aldeia.

Apesar de hoje ser feriado no Pará, devido à Adesão do Estado à Independência do Brasil, muita gente tem que trabalhar. Infelizmente o trabalhador não resistiu e foi a óbito dentro da embarcação.

O Samu foi acionado para remover o corpo do trabalhador, e a Polícia Civil também foi acionada para fazer as primeiras investigações.

Matéria em atualização.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/09:43:31

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

