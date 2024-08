Operação Amazônia Viva: três homens são presos suspeitos de desmatar mais de 39 hectares em área da União, em Prainha, oeste do Pará

Policiais na área que está sendo fiscalizada devido desmatamento e extração ilegal de madeira — Foto: Polícia Civil

A Operação Amazônia Viva é uma iniciativa integrada por diversos órgãos ambientais e de segurança pública, que atuam com base em informações de satélites para identificar áreas críticas de desmatamento.

Três homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de envolvimento em crimes ambientais no município de Prainha, oeste do Pará. A prisão aconteceu durante uma operação ambiental denominada “Amazônia Viva”. A ação faz parte de uma força-tarefa que visa combater o desmatamento ilegal na região amazônica.

Os suspeitos foram presos pela Polícia Civil durante uma fiscalização que aconteceu em uma área pública federal. No momento da abordagem, os agentes identificaram cinco pessoas no local, entre elas um adolescente. Um dos suspeitos conseguiu fugir, mas três adultos e o adolescente foram encaminhados à 16ª Seccional Urbana de Santarém.

Segundo o delegado Kleidson Castro, responsável pela operação, os homens foram flagrados em plena atividade de desmatamento, utilizando motosserras e facões.

“Os fiscais ouviram o barulho das motosserras enquanto estavam em diligência e se deslocaram imediatamente para o local indicado por coordenadas geográficas. Lá, constataram que se tratava de um desmatamento ilegal, com mais de 39 hectares já devastados no momento da abordagem”, relatou o delegado.

Além das prisões, quatro motosserras foram apreendidas e levadas para a delegacia, onde serão mantidas como prova do crime. Os três adultos foram autuados por desmatamento em terra pública e corrupção de menores, uma vez que envolviam o adolescente na atividade ilícita. Devido à gravidade das acusações, que preveem penas superiores a quatro anos de reclusão, não foi concedida fiança aos suspeitos, que foram encaminhados ao presídio e estão à disposição da justiça.

Quanto ao adolescente, foi registrado um Termo de Ocorrência Circunstanciado, e ele foi entregue ao responsável legal.

A Operação Amazônia Viva é uma iniciativa integrada por diversos órgãos ambientais e de segurança pública, que atuam com base em informações de satélites para identificar áreas críticas de desmatamento. O delegado Kleidson Castro informou que as operações continuarão a ser intensificadas na região.

“Estamos focados em verificar outros pontos críticos e garantir que esses crimes ambientais sejam combatidos com rigor,” afirmou.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/08/2024/09:43:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...