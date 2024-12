VÍDEO: após discussão por política homem atira 7 vezes contra desafeto no Pará

Foto: Reprodução | Crime aconteceu após vítima e agressor discutirem e entrarem em luta corporal em um evento na orla da cidade.

As imagens do atentado foram parar na internet, e mostram o momento em que a caminhonete para na rua, do outro lado da casa da vítima e os tiros são disparados. O vídeo foi captado por câmeras de vigilância de imóveis vizinhos, logo após toda a confusão. De acordo com testemunhas, a briga começou durante a inauguração da nova orla de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará.

Segundo relatos de quem estava no local, vítima e agressor teriam discutido sobre o resultado das eleições, após muito bate boca, eles chegaram a se agredir fisicamente. Após o tumulto que foi contigo pela polícia, Magno Almeida de Souza deixou o local e logo em seguida, Antônio Ednei Nestes Barbosa, chegou em uma caminhonete.

No vídeo é possível ver caminhonete chega ao local a 01h43 da manhã enquanto Magno está na porta de casa conversando com outras três pessoas. Assim que o veículo para, o motorista desce, a imagem mostra que o atirador não desliga o veículo, ele abre a porta e atravessa a rua atirando.

Não é possível ouvir os disparos, mas dá para ver o clarão provocado pelos tiros. Ao todo foram 7 disparos, 4 atingiram Magno que ficou ferido no braço, e nas pernas, um dos tiros atingiu provocou uma fratura na perna da vítima que foi levada para o hospital em Senador José Porfírio onde aguarda a liberação de um leito no Hospital Regional Público da Transamazônica em Altamira.

Após efetuar os disparos e atingir a vítima, o suspeito ainda permaneceu no local por alguns minutos, até deixar a rua. Nossa equipe conseguiu confirmar que após ser informada sobre o crime, a polícia saiu em diligências e prendeu o atirador. O caso é investigado pela polícia, o estado da vítima é considerado estável.

