ANTT define revisão da tarifa de pedágio na BR-163 no MT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) definiu e autorizou a revisão tarifária anual na BR-163 em Mato Grosso, trecho sob concessão da Nova Rota do Oeste.

Segundo o cálculo oficial, o valor médio por 100 quilômetros será reduzido em 4,86%, o que nas cabines reflete uma queda de R$ 0,30 a R$ 0,40, a depender da praça. Na prática, os motoristas vão pagar entre R$ 5 e R$ 9 por eixo (veículos de passeio equivalem a 1 eixo) a partir da 0h de quinta-feira (07.11).

A redução dos valores é reflexo, principalmente, do ajuste de prazos para o reinício das obras de duplicação na BR-163. A medida foi necessária porque a formalização da troca de controle acionário levou um tempo maior do que o previsto e, com isso, houve prolongamento do período chuvoso em Mato Grosso na temporada 2022/2023.

Todo esse contexto, no entanto, não impacta em nada os prazos de entrega das obras, que seguem em ritmo acelerado ao longo do trecho concedido. O reajuste assegura, ainda, que a tarifa continue entre as mais baixas do país por quilômetro rodado.

Veja tabela (abaixo)



