Carreta tomba e motorista morre preso às ferragens em MT

O Mercedes-Benz branco carregado com toras tombou, ontem à noite, na MT-220, que dá acesso à Juara (284 quilômetros de Sinop) e o motorista identificado como Roberson Martins, de 25 anos, morreu preso às ferragens.

A cabine da carreta ficou toda retorcida, um trator teve que ser utilizado para levantá-la e os bombeiros conseguiram retirar o corpo do motorista das ferragens.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local fazendo as análises para elaborar um laudo, que será encaminhado à Polícia Civil que faz as investigações necessárias do acidente.

O corpo de Roberson foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. Ainda não há informações do sepultamento.

Em outro acidente, conforme Só Notícias já informou, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi por volta das 13h40 de ontem e envolveu um VW Gol branco, com placas de Sorriso, na BR-163, na região do Castanhal, em Itaúba (103 quilômetros de Sinop). Duas crianças ficaram feridas e foram socorridas por policiais da delegacia regional da Polícia Civil de Guarantã do Norte, que estavam retornando de Cuiabá e fizerem encaminhamento até o hospital local. Uma delas não resistiu.

Só Notícias/David Murba (foto: Fernanda Caso e assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...