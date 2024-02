Dois adolescentes e um adulto morrem afogados ao atravessarem açude no Piauí

(Foto: Reprodução)- Outras duas pessoas que estavam no local conseguiram nadar e se salvar.

Na última terça-feira (13), na zona rural de Santa Cruz dos Milagres, no Sul do Piauí, três pessoas morreram afogadas após uma canoa virar em um açude. As vítimas, identificadas como Gesleyany do Nascimento Silva, de 14 anos, Francisco Jeanderson Evangelista Soares, de 16, e José Airton de Sousa Rodrigues da Silva 47 anos, tentavam atravessar o local com uma canoa, que afundou logo após a partida.

Na ocorrência, foi informado que quatro jovens resolveram fazer a travessia do açude na pequena embarcação, que começou a entrar água e afundou. Duas pessoas identificadas como Leticia e Diogo conseguiram se salvar nadando. Francisco e Gesleyany se afogaram e um senhor, que presenciou tudo, entrou no açude para tentar salvar as vitimas, mas acabou se afogando também.

Segundo o tenente Cezar Filho, comandante da Polícia Militar de Santa Cruz dos Milagres, o acidente ocorreu por volta das 15h. Às 18h, os corpos foram removidos da água por um pescador que passava pela região.

Os familiares das vítimas informaram que estavam em uma fazenda às margens da PI-225, que liga Santa Cruz dos Milagres a Aroazes para um momento de lazer, quando os quatro adolescentes resolveram pegar uma canoa para atravessar o açude.

