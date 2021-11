Dupla agride homem a socos e pontapés na orla de Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução Site Giro Portal) – Após a Eles fugiram, mas foram denunciados e presos

A vítima foi levada para o hospital municipal e os dois agressores para a 19ª Seccional de Polícia (Reprodução Site Giro Portal)

A agressão ocorreu na avenida Getúlio Vargas, em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora de Santana. O motivo da agressão não foi esclarecido até então, mas a polícia confirmou que por volta das 17h20, Luan Sérgio Lima da Silva, natural de Santarém, de 32 anos, e Lucas Martins de Nascimento, de 26 anos, foram presos por agredirem Madson Carlos, de 47 anos, em Itaituba, município do sudoeste do Pará. Com informações do site Giro Portal.

Segundo informações, os policiais chegaram aos agressores por denúncia ao número 190, da PM. A guarnição em ronda não demorou a localizar o agredido na orla municipal. Em seguida, encontraram os agressores. Eles estavam um pouco distante do local da agressão, já próximo ao Porto da Balsa.

De acordo com informações, antes da chegada da PM, os acusados chegaram a ser perseguidos por um policial penal que passava pelo local, mas acabaram conseguindo fugir. Os dois agressores e a vítima foram encaminhados para a 19ª Seccional de Polícia Civil, para as devidas providências.

Madson Carlos apresentava escoriações pelo corpo, resultantes de socos e pontapés, e foi assistido pelo Corpo de Bombeiros ainda na Delegacia de Polícia, após, ele foi levado para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI) para os atendimentos médicos.

