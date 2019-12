Em Monte Alegre, homem morre ao cair de prédio em construção

(Foto:Reprodução) – O homem identificado com prénome Francisco, morreu após cair do quinto andar de um prédio em construção, no município de Monte Alegre, oeste do Pará.

Segundo informações, a vítima era morador de rua e alcoólatra. Relatos de testemunhas são de que ele integrava um grupo de pessoas que estava há horas consumindo bebida alcoólica nas dependências do prédio, localizado próximo a Praça da Igreja Matriz de São Francisco Assis, no bairro Cidade Alta.

A queda ocorreu por volta de 18h, e Francisco ficou com uma das mãos presa a um vergalhão do muro que circunda a obra.

Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal, porém, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

