Fiscalização da SEMA-PA fecha garimpo e apreende escavadeira no Crepurizão

(Foto:Ascom SEMA)- Fiscalização da SEMA (Secretária Estadual de Meio Ambiente), no Combate ao Desmatamento Ilegal fechou um garimpo clandestino no distrito de Crepurizão (distante 240km de Novo Progresso) , no municipio de Itaituba durante a primeira etapa da operação “Amazônia Viva”, deflagrada no último dia 8 de junho. Uma retroescavadeira foi presa pelos fiscais ambientais.

*Garimpo irregular é fechado em Itaituba

Segundo a SEMA, no momento da operação, as equipes investigavam um caminhão que fazia transporte de madeira sem documentação e, nas proximidades da abordagem, foi possível constatar o funcionamento do garimpo irregular. Três pessoas foram detidas e encaminhadas a delegacia de Itaituba.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

