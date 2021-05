Grêmio vence o Lanús e fica muito perto da classificação na Copa Sul-Americana

Mesmo sem poder contar com alguns jogadores importantes, o Grêmio jogou melhor e derrotou o Lanús por 3 a 1, na Arena do Grêmio.

Com a vitória nesta noite de quinta-feira, o tricolor gaúcho só precisa de um empate em dois jogos restantes para garantir sua vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

Agora, o Grêmio é líder disparado do grupo H, com 12 pontos em quatro jogos. O Lanús está em terceiro, com apenas seis pontos.

As duas equipes voltam a campo pela Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Grêmio viaja e enfrenta o Aragua no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Enquanto isso, o Lanús recebe o La Equidad no La Fortaleza, na Argentina.

O jogo – O primeiro tempo da partida começou elétrico, com dois gols nos primeiros cinco minutos. Primeiro, Ferreira fez boa jogada e cruzou para Matheus Henrique completar para as redes de Morales, aos 2 minutos. Três minutos depois, o Lanús deu o troco também em jogada aérea. De la Vega cobrou escanteio e encontrou a cabeça de Burdisso.

Os gaúchos seguiram jogando melhor, com mais posse de bola e trabalhando bem as jogadas. Aos 26 minutos, foi a vez de Ferreira tabelar com Rafinha e encontrar o gol para colocar seu time de novo na frente do placar. A notícia preocupante da noite foi a saída de Thiago Santos, que sentiu lesão e foi substituído por Maicon ainda no final dos primeiros 45 minutos.

Os argentinos voltaram melhores para o segundo tempo e passaram a ameaçar o gol defendido por Brenno com mais frequência. Uma das melhores chances dos visitantes poderia ter sido aos 15 minutos com Sand, mas Geromel se adiantou, impediu o chute e salvou o Grêmio.

Para mudar o panorama da partida, Tiago Nunes promoveu três substituições e renovou o sangue no ataque gremista. Diego Souza entrou bem e fez ótima jogada como pivô, servindo Ferreira aos 33 minutos. O camisa 11 fez seu segundo da partida e garantiu o bom resultado para os donos da casa.

Por:Gazeta Esportiva

