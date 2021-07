Mulher foi encontrada sem cabeça em saco plástico no Pará

A mulher trajava short jeans e camiseta cor de vinho. Tatuagens nas costas e nos braços podem auxiliar o trabalho de identificação da vítima |Foto: Via WhatsApp

Corpo foi abandonado em uma área de descarte de lixo, no Conjunto Habitacional Sol Nascente

No ano passado, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher, tanto na central de atendimento à mulher, “disque 180”, quanto na central de registros a violações de direitos humanos, “disque 100”.

Do total de registros, 72% (75.753 denúncias) são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

No início da manhã desta sexta-feira (23), moradores de um conjunto habitacional na cidade de Vigia, nordeste do Pará, se depararam com uma cena bárbara: o corpo de uma mulher, sem cabeça, foi abandonado no acostamento de uma rua no Conjunto Habitacional Sol Nascente.

O corpo estava envolto em um saco plástico e foi deixado no acostamento de uma rua, próximo a folhas e objetos abandonados (área de descarte irregular de lixo). Moradores da área acreditam que o corpo tenha sido deixado no local durante a madrugada.

