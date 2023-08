Na lista das mais procuradas, traficante se entrega a pedido do filho de 6 anos

Marcela Ferreguete / Foto: Reprodução / TV Globo

A traficante Marcela Ferreguete da Silva, que integra a lista das mais procuradas pela polícia, se entregou neste domingo (6), a pedido do filho de 6 anos. A mulher é suspeita de comandar o tráfico de drogas em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo.

Marcela estava há cerca de 1 anos foragida e diz que se entregou a pedido do filho. “Meu filho de seis anos pedia para eu me entregar”, disse a suspeita em entrevista à TV Globo. “Eu me sentia um lixo. Vivia num mundo de ilusão. Um mundo de armas, drogas, curtição, dinheiro. Mas depois a gente vê as consequências e não vale a pena”, declarou no momento da prisão.

A mulher afirmou que pretende recomeçar a vida “tudo do zero” após cumprir sua pena na prisão. “Vou cuidar dos meus filhos”, explicou. Marcela que também tem outros três filhos, de 4, 3 anos e o mais novo de 9 meses, que ficarão sob os cuidados dos avós.

Marcela integra a lista das mais procuradas pela Polícia Civil, entre elas Elis Regina da Rocha Fernandes, 53, e Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, 31, que têm mandados de prisão por homicídio. As outras duas são Iven Silva da Rosa Santos, 26, e Sayonara Moreira Silva, ambas procuradas por tráfico de drogas.

