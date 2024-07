Palmeiras vence Corinthians e fica a um ponto do líder Flamengo

(Foto: Reprodução/Premiere) – O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0, nesta segunda-feira, (1º), pelo Campeonato Brasileiro, na 13ª rodada. Com a vitória, o clube se aproximou do líder Flamengo, ficando com apenas um ponto de diferença. Os clubes disputaram no Allianz Parque, em São Paulo.

Aos 07 minutos do segundo tempo, Raphael Veiga fez gol e abriu o placar para o Palmeiras. Logo depois, Vitor Reis cravou o segundo gol para o Verdão, que se manteve no domínio até o fim do confronto.

O Palmeiras sobe duas posições, chega a 26 pontos e fica a um ponto do líder Flamengo.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2024/06:31:37

