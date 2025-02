Perspectivas para El Salvador em 2025

Imagem: CNN | Sr. Bukele, o que está acontecendo no seu país? É a pergunta que milhões de pessoas ao redor do mundo estão fazendo como resultado das políticas bastante dinâmicas em El Salvador agora. Seja combatendo o crime organizado, investindo em infraestrutura tecnológica ou lançando o BitCoin para o público, o país está atualmente passando por uma mudança sísmica.

Em vez de fazer um julgamento de uma parte específica do espectro político, vamos dar uma olhada na configuração do terreno. Ao ver o quadro geral, esperamos ser capazes de lançar luz sobre o que está acontecendo neste país dinâmico, bem como o que isso pode significar para o resto da região ao redor.

Quem estará no comando em 2025?

Nayib Bukele, embora não seja um ditador, é um homem que governa seu país com uma espécie de punho de ferro. Suas políticas de manchete fizeram ondas ao redor do mundo, trazendo um país que frequentemente recebe pouco reconhecimento global para os holofotes. Alguns argumentarão que ele está fazendo isso um pouco por vaidade, outros dirão que ele está simplesmente seguindo a vontade do povo e não tem interesse em ser politicamente correto ou woke.

Uma coisa é certa, e é que Bukele tem uma visão clara para o tipo de país que ele quer deixar para trás. Ele é jovem, dinâmico e enérgico — tudo o que você acha que precisaria ao tentar lidar com uma crise populacional envelhecida e um crime organizado desenfreado. Bukele tem índices de aprovação pública que estão consistentemente em altos dígitos duplos e não mostram sinais de queda tão cedo. Com mandatos presidenciais limitados por lei a 5 anos, uma eleição está marcada para os próximos meses. Todos os sinais são de que suas políticas sociais o farão ser confortavelmente reeleito.

A importância da mudança social

El Salvador continua sendo um país com muita desigualdade, muito disso claramente visível em muitos dos crescentes arranha-céus e blocos de apartamentos altos do país. Favelas construídas nas sombras de uma nova era do mercado imobiliário são uma das marcas clássicas de uma sociedade desigual, e esses tipos de vistas são abundantes se você souber onde procurar.

Um país que tinha uma taxa de natalidade de 6 filhos por mãe em 1970 agora atinge apenas a taxa de reposição. Tomado isoladamente, isso pode ser visto como evidência de um país que se industrializou a ponto de poder sustentar uma classe média, mas esse não é o caso aqui. Cerca de 30% da população vive na pobreza pelos padrões globais, com outros 10% vivendo em pobreza extrema. O resultado é uma sociedade desigual com uma população envelhecida, e isso é algo de que Bukele está profundamente ciente.

A mudança monetária como ferramenta para a mudança social

Algo que muitas pessoas ignoram é a ligação estreita entre política monetária e política social. Enquanto em muitos países a política social é associada a conceitos como gentileza, a verdade é que ela é, em última análise, movida pelo dinheiro. Sem financiamento suficiente para cobrir custos e despesas gerais, nenhuma iniciativa social será capaz de decolar. A questão aqui é que quando você olha mais de perto as finanças de qualquer país, sempre há necessidades que são consideradas mais imediatas.

O serviço de juros da dívida é algo com que o país tem lutado por algum tempo, com muitos pedindo que as dívidas sejam canceladas, pausadas ou canceladas. A questão aqui é que isso tornaria mais difícil para o país obter fundos do FMI ou do Banco Mundial no futuro. Isso não é algo que qualquer presidente queira assumir a responsabilidade de causar, e é por isso que o que Bukele escolheu fazer em seguida chocou muitos líderes e especialistas ao redor do mundo.

Tornar-se o primeiro país a tornar o BitCoin uma moeda de curso legal soou mais como algo saído de um filme de ficção científica do que de um manual de política governamental, mas foi o que ele fez. Junto com o dólar americano (a moeda do país desde 2001), o BitCoin agora é aceito em dezenas de milhares de lugares e realizou milhões de transações. Embora as empresas não possam ser obrigadas a aceitá-lo, os consumidores têm o direito de gastá-lo como acharem adequado, quando e onde puder ser manuseado e processado. Isso é algo fascinante do ponto de vista da prova de conceito, onde você quer ver se a criptomoeda tem ou não um futuro além do investimento em ativos negociáveis.

Uma nova perspectiva para um país dinâmico

O interessante sobre El Salvador é que muito da forma como ele está sendo administrado traça paralelos com um PLC. Uma das áreas de investimento pesado tem sido a internet de alta velocidade para as massas — algo que é visto como essencial para a prosperidade futura do país. Agora é comum que as famílias consigam transmitir filmes, jogar slots grátis e trabalhar de casa pelo Skype e Zoom sem buffering. O resultado é um país que vai mudar rapidamente sua preferência por TV em vez da internet.

À medida que as coisas continuam a mudar em ritmo acelerado, o tempo para fazer uma pausa e observar a paisagem se torna maior. O que podemos tirar disso é que você pode fazer muito bem em um curto período de tempo, mas também se abre para a possibilidade de também fazer mal. A chave é atingir o equilíbrio certo entre a percepção pública, a realidade do mundo real e a supervisão de longo prazo. Se essas três coisas puderem ser unidas em perfeita harmonia, até mesmo o país mais dividido anteriormente terá um futuro forte.

Certamente será interessante monitorar como o país se sai nos próximos anos. Será que ele se tornará uma economia modelo? Ou seguirá o caminho do boom do petróleo venezuelano? Só o tempo dirá com questões tão complexas.

Fonte: Cene Produtora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/16:13:25

