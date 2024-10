Polícia Civil prende quatro homens por associação criminosa, roubo e porte ilegal de arma de fogo em Uruará | PA

(Foto: Divulgação / Polícia Civil ) – Na última sexta-feira (27), a equipe de policiais civis do município de Uruará, no sudoeste paraense, efetuou a prisão em flagrante de quatro homens por associação criminosa, roubo qualificado e posse ilegal de arma de fogo.

A ação iniciou após a equipe receber informações sobre a ocorrência de um crime de roubo que aconteceu no mesmo dia (27). O boletim relatava que os dois indivíduos estavam armados no momento do crime. Diante disso, a equipe deslocou até o local indicado, a fim de identificar os suspeitos.

Ao chegar no ponto indicado, os agentes visualizaram um homem com as mesmas características mencionadas na denúncia. Ao notar os policiais, o indivíduo tentou fugir, mas foi capturado pela equipe.

Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrados um cartão de crédito com o nome de outra pessoa e o indivíduo confessou que realizou o crime com a ajuda de mais três homens.

A equipe continuou as buscas para encontrar o trio de suspeitos e conseguiu capturá-los. Além disso, foi apreendido também uma arma de fogo que estava com os indivíduos. Posteriormente, os agentes identificaram no banco de dados que um dos suspeitos era integrante de uma organização criminosa e respondia processos por roubo majorado e tráfico de drogas.

O grupo de suspeitos foi apresentado juntamente com todo o material na Delegacia de Polícia Civil da região para a execução das medidas necessárias, sob os viés da lei.

Fonte: Portal Estado do Pará News com informações da Polícia Civil do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/2024/19:03:14

