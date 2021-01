Polícia prende ex-secretário e ex-presidente da Câmara de Anapu por morte de conselheiro tutelar

Em Anapu, a prisão do ex-secretário Osvaldo Santos, e do ex-presidente da Câmara, João Riso, resultou da atuação policial conjunta – (Reprodução / Site A Voz do Xngu)

Os dois são apontados como os mandantes da morte de Paulo Anacleto, em dezembro de 2019

A Polícia Civil, na região do Xingu, no Pará, cumpriu mandados de prisão preventiva nos municípios de Anapu e Marabá, nas regiões sudoeste e sudeste estadual, respectivamente.

Indiciados como mandantes do assassinato do conselheiro tutelar, Paulo Anacleto, foram presos nesta quarta-feira (20) o ex-secretário municipal de Administração de Anapu, Osvaldilon Luis dos Santos, mais conhecido como Osvaldo, e o ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Anapu, João Batista Brito Sousa, o João Riso.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem para prender o terceiro envolvido, Laurinei de Freitas Ramos, funcionário da prefeitura de Anapu, já considerado foragido da Justiça.

Segundo os agentes de segurança, Laurinei responderá pela execução do homicídio.A prisão dos ex-secretário Osvaldo e do ex-presidente da Câmara, João Riso, resultou da atuação conjunta de policiais civis da Superintendência Regional do Xingu, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Altamira.

O CRIME

O crime de homicídio contra Paulo Anacleto, de 51 anos de idade, ocorreu em dezembro de 2019.

A vítima havia sido vereador em Anapu, no Xingu, e era conselheiro tutelar, reeleito, à época do assassinato.Paulo Anacleto foi morto com um tiro por homens numa moto, por volta das 21h, de uma segunda-feira.

Os disparos teriam sido feitos por um homem, que era o carona numa moto, em frente à escola Maria das Dores, numa praça bastante popular do centro da cidade de Anapu.

Ele deixou mulher e quatro filhos.A Polícia Civil informou que ao longo das investigações contra os ex-agentes públicos, em Anapu, lançou mão de vários métodos de investigação, desde mandados de busca e apreensão domiciliar à interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados telefônicos.

Após as diligências, a Polícia Civil concluiu que o crime teve motivações políticas, indiciou os suspeitos e postulou a prisão preventiva do ex-secretário de Administração, Osvaldilon Luis dos Santos; do ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Anapu, João Batista Brito Sousa, e de Laurinei Ramos.

Por:Redação Integrada com informações do site A Voz do Xingu

