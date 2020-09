Tenista de Mato Grosso fica em 2º no torneio classificatório para Roland-Garros

O jovem tenista de Cuiabá, Richard Gama, de 17 anos, ficou a um passo de ir a Paris, na França, para lutar por uma vaga na chave principal do Roland-Garros Junior. Ele disputou esta semana o torneio Roland-Garros Junior Wild Card Series, em Brasília (DF), e chegou até a final, mas saiu derrotado por 2 sets a 0 para o paulista Nicolas Zanellato, que irá representar o Brasil. no país europeu.

Richard fez um primeiro set muito disputado e só foi batido no tie-break, por 7 a 6. Logo no início do segundo set, o mato-grossense teve a chance de quebrar o serviço do adversário por três vezes, mas não conseguiu e a partir daí o jovem tenista teve uma grande queda de rendimento e acabou derrotado por 6 a 2, no segundo set.

Mesmo com a derrota, Richard avaliou como positiva sua participação no torneio. “Claro que gostaria de finalizar com o título, mas mesmo não conseguindo alcançar meu objetivo acredito que minha participação foi muito boa. Por conta da pandemia fiquei parado por quase quatro meses e voltei a treinar recentemente, e por esses fatores acredito que o balanço final foi positivo”.

Por:Redação Só Notícias

